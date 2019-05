Den "Alt-Stars" fliegen in Paris die Herzen zu

Rafael Nadal knüpft dort an, wo er im Vorjahr aufgehört hat. Der Titelverteidiger und mittlerweile elfmalige Paris-Champion fertigte den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann (WRL-Nr. 180), der seit seiner Geburt wegen eines verwachsenen Knochens im Ohr schwerhörig ist, 6:2, 6:1, 6:3 ab.

Es war der 87. Sieg im 89. Match des Mallorquiners in Roland Garros. Selbstverständlich ist das für den bald 33-Jährigen aber nicht: "Paris bleibt eine Herausforderung. Daran hat sich nichts geändert", sagt der Tennis-Sandplatzkönig, der nach einer schweren Knieverletzung 2005 sein Training umgestellt hat. "Ich war ein harter Arbeiter, seit ich ein Kind bin. Jetzt kommt es mir auf die Qualität an – auf die Bereiche, in denen ich mich verbessern kann. Und ja, davon gibt es welche. Das genieße ich", diktierte Nadal den Reportern in die Notizbücher und Mikrofone.

Im Interviewraum eins hatten sich gestern übrigens weniger Journalisten eingefunden als am Vortag bei der "Pressestunde" des ebenfalls zum Auftakt siegreichen Roger Federer (Sui). Vermutlich gehen alle davon aus, dass sie Nadal hier ohnehin noch sehr oft hören werden.

Das gilt vielleicht auch für Novak Djokovic. Der serbische Weltranglistenerste brauchte für seinen 6:4, 6:2, 6:2-Erfolg über den Polen Hubert Hurkacz 22 Minuten kürzer als Nadal – nämlich nur 1:37 Stunden. Anschließend sollte der Gewinner in gewohnter Manier mit Kusshändchen um sich werfen. Paris genießt einen hohen Stellenwert im Leben des 32-Jährigen, der hier einen seiner 15 Grand-Slam-Titel erobert hat. Das war 2016.

"Es wäre nicht fair"

"Ich bin auf Sand aufgewachsen, habe dieses Turnier als Kleiner im TV verfolgt, Pete Sampras bewundert. Da entstand die Vision, einmal in Paris triumphieren zu wollen", betonte Djokovic, der Tennis in Serbien erst richtig salonfähig gemacht hat.

"Damals als Vier- oder Fünfjähriger hatten wir eine große Wirtschaftskrise im Land. Da dachten die Leute an andere Dinge", berichtete "Djoker". Natürlich hat er Lust, noch einmal die "Coupe de Mousquetaires", die Trophäe der French Open, zu stemmen.

Aber mit vollmundigen Ansagen hält er sich zurück: "Es wäre nicht fair gegenüber Rafa, einen anderen Favoriten zu nennen."

Bei den Damen fällt es schwer, eine klare Einser-Kandidatin auszumachen. Serena Williams, die in ihrer großartigen Karriere 23 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, steht zwar in der Gunst des Publikums sehr weit oben. Es ist aber fraglich, ob die mittlerweile 37-Jährige zwei Wochen auf höchstem Niveau durchhält. Schon gestern hatte die Weltranglisten-Zehnte ein bisschen Mühe, um Witalija Djatschenko (Rus) zu schlagen.

Nach dem 2:6, 6:1, 6:0 strahlte Williams aber über das ganze Gesicht. Immerhin war es ihr 800. Erfolg in einem Hauptbewerb auf der WTA-Tour. Das hört sich blendend an. Die US-Amerikanerin fällt auf – nicht nur mit ihrem Spiel, sondern auch mit ihrem Outfit.

Gestern präsentierte sie die neue "Nike x Off-White"-Variation, die in einem schwarz-weißen Streifendesign gehalten ist. "Es fühlt sich gut an, wieder in Paris zu sein", sagte Serena Williams, die in der vergangenen Woche noch in England gewesen sein soll, um ihre Freundin Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie zu besuchen.

French Open:

Roland Garros (Grand Slam, Sand, 42,66 Mio. Euro), Damen, 1. Runde: Kiki Bertens (Ned/4) – Pauline Parmentier (Fra) 6:3, 6:4, Ashleigh Barty (Aus/8) – Jessica Pegula (USA) 6:3, 6:3, Serena Williams (USA/10) – Witalja Djatschenko (Rus) 2:6, 6:1, 6:0, Anastasija Sevastova (Lat/12) – Luksika Kumkhum (Tha) 6:1, 6:4, Weronika Kudermetowa (Rus) – Caroline Wozniacki (Den/13) 0:6, 6:3, 6:3, Kaia Kanepi (Est) – Julia Görges (D/18) 7:5, 6:1, Johanna Konta (Gbr/26) – Antonia Lottner (D) 6:4, 6:4, Polona Hercog (Slo) – Aliaksandra Sasnovitsch (Blr) 4:6, 6:2, 8:6, Lauren Davis (USA) – Kristyna Pliskova (Cze) 6:2, 6:4, Viktoria Kuzmova (Svk) – Alize Cornet (Fra) 6:4, 6:3.

Herren, 1. Runde: Dominic Thiem (Ö/4) – Tommy Paul (USA/Wild Card) 6:4, 4:6, 7:6 (5), 6:2, Alexander Bublik (Kaz) – Rudolf Molleker (D/Q) 7:5, 6:7 (4), , 6:1, 7:6 (2), Novak Djokovic (Srb/1) – Hubert Hurkacz (Pol) 6:4, 6:2, 6:2, Rafael Nadal (Esp/2/TV) – Yannick Hanfmann (D/Q) 6:2, 6:1, 6:3, Pierre-Hugues Herbert (Fra) – Daniil Medwedew (Rus/12) 4:6, 4:6, 6:3, 6:2, 7:5, Borna Coric (Cro/13) – Aljaz Bedene (Slo) 6:1, 6:7 (4), 6:4, 6:4, Stan Wawrinka (Sui/24) – Jozef Kovalik (Svk) 6:1, 6:7 (3), 6:2, 6:3, Juan Ignacio Londero (Arg) – Nikolos Basilaschwili (Geo/15) 6:4, 6:1, 6:3, Richard Gasquet (Fra) – Mischa Zverev (D) 6:3, 6:4, 6:3, Jo-Wilfried Tsonga (Fra) – Peter Gojowczyk (D) 7:6 (4), 6:1, 4:6, 6:3. 2. Runde (Donnerstag): Thiem – Bublik.

