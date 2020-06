Der Schritt aus der Anonymität. Für Claudia Brösenhuber war er kein einfacher – auf ihrer Suche nach Sinn aber fast unabdingbar. Im Juni des Vorjahres hatte sie in den OÖN von sexuellem Missbrauch an ihr berichtet. Der Trainer ihres Rad-Klubs hatte sich Mitte der 90er-Jahre mehrfach an der anfangs 14-Jährigen vergangen. Der Fall der heute 38-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf war wegen Verjährung nie vor Gericht gegangen.