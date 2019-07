Bubka und Popow geschmiert: Stimmenkauf für Olympia-Vergabe 2016 zugegeben

Cabral sagte am Donnerstag vor einem Bundesrichter aus, u.a. den früheren ukrainischen Leichtathleten Sergej Bubka und den russischen Ex-Schwimmer Alexander Popow geschmiert zu haben, um die Spiele nach Rio zu holen.

Die Schmiergeldzahlungen in Höhe von insgesamt rund zwei Millionen Dollar (knapp 1,8 Millionen Euro) seien mit Hilfe des früheren Chefs des Leichtathletikweltverbands, Lamine Diack, arrangiert worden, sagte Cabral laut brasilianischen Medienberichten weiter aus. Der frühere NOK-Präsident und Olympia-Organisationschef Carlos Arthur Nuzman habe ihm gesagt, dass Diack "offen für unangemessene Vorteile" sei.

Um die Abstimmung im Jahr 2009 über die Vergabe des Olympia-Austragungsortes zu beeinflussen, floss laut Cabral unter anderem Geld an die Sportlegenden Bubka und Popow. Das Geld sei von dem brasilianischen Unternehmer Arthur Soares an Papa Massata Diack, Lamine Diacks Sohn, überwiesen worden.

Bubka, für den wie für Popow die Unschuldsvermutung gilt, ließ am Freitag via Twitter ausrichten, dass er seine Anwälte einschalten wird:

I will instruct my lawyers to use all the legal means at their disposal and to reserve all my rights