Letzter Nennschluss für Linz Marathon

Tausende sind am 16. April wieder auf den Beinen in der Landeshauptstadt.

Man kann dabei auch eine Sammelmeldung für mehrere Teilnehmer vornehmen. Für die Teilnahme von Personen unter 18 Jahren an den Bewerben am Sonntag ist zudem eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten notwendig. Für den Unkostenbeitrag von 10 Euro wird auch die persönliche Zeit sowie der Name in die Finisher-Medaille eingraviert. Bereits bei der Online-Anmeldung gibt es die Möglichkeit, die Gravur mitzubuchen. Nachnennungen zu erhöhten Konditionen sind dann zudem noch am Veranstaltungswochenende selbst möglich.

Drei Wochen vor Linz lockt am Sonntag (ab 10 Uhr) mit der 30. Auflage des Welser Halbmarathons ein guter Testlauf. Zur Wahl stehen dort neben den klassischen 21,1 Kilometern außerdem der sieben Kilometer lange Powerrun und der Jubiläumslauf (5 km). Start ist beim Welios-Kreisverkehr. Die Strecke entlang der Traun und vorbei am Messegelände ist flach. „Das garantiert schnelle Zeiten“, sagt OK-Chefin Eva Kroboth. Kurzentschlossene können sich am Samstag, von 15 bis 18 Uhr beim Welser Turnverein (Turnhalle an der Traun) noch nachmelden.

