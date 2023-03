30. Welser Halbmarathon am Sonntag: "Endlich können wir wieder rennen"

"Das ist eine coole Sache, ich freue mich. Endlich können wir wieder rennen", sagt Eva Kroboth, die den Halbmarathon seit 2017 organisiert. Die Onlineanmeldung für den Lauf ist noch bis morgen, Donnerstag, um Mitternacht möglich. Wer bis dahin den inneren Schweinehund noch nicht überwunden hat, kann sich aber bei der Startnummernausgabe am Samstag, von 15 bis 18 Uhr, in der Turnhalle des Welser Turnvereins nachmelden. Am Sonntag gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich zwischen 7.30 Uhr und