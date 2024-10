Wahlmüller und sein Hunger nach einem Titel

Erfolgreiches Debüt von Willi Wahlmüller als Trainer von Donau Linz in der Landesliga Ost: Die Blau-Gelben feierten mit dem 57-Jährigen einen 1:0-Erfolg gegen Viktoria Marchtrenk. In dieser Tonart soll es weitergehen: "Auf Spitzenreiter Oedt haben wir aktuell etwas Boden verloren, aber es sind noch viele Spiele zu absolvieren."

Sein großes Ziel ist klar: "Ich will die Donau wieder in die OÖ-Liga führen und im Herbst meiner Trainerkarriere vielleicht noch einmal Meister werden." Das war auch der Grund, warum er nicht lange überlegen musste, als das Interesse der Kleinmünchener aufkam: "Ich hatte zuvor schon einige Anfragen, habe aber beschlossen, dass der nächste Klub, den ich übernehmen will, einer mit richtigen Ambitionen sein soll. Davon gibt es in Oberösterreich nicht allzu viele, die Donau gehört auf jeden Fall dazu." Bis zur Winterpause will er bewerten, was es braucht, um die Mission OÖ-Liga erreichen zu können. "Darum wollte ich auch sofort starten und nicht erst in der Winterpause."

1:8 gegen Heimatverein

Wie nah Freude und Leid beieinanderliegen, musste Ex-Profi Marcel Ziegl am Wochenende erfahren: Der Trainer von Neuhofen gastierte in der Landesliga West bei Kammer – jenem Klub, wo der langjährige Profi der SV Ried vor seinem Wechsel ins Innviertel im Nachwuchs erstmals dem runden Leder nachlief. Sein Heimatverein fügte dem aktuellen Ziegl-Klub jedoch eine bittere 1:8-Niederlage zu.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

