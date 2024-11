Kurioser Unterhausplatz: Wenn die Eckfahne fast in Tschechien steht

Der Platz in Leopoldschlag befindet sich an der Staatsgrenze.

Im Nordketten-Derby gegen Gemeindenachbar Sandl feierte das Team von Trainer Wolfgang Hajferuk einen 3:1-Erfolg.

Robin Schinagl (2., 58.) und Maximilian Wagner (42.) ließen die Hausherren über den ersten Erfolg gegen den lokalen Angstgegner jubeln.

Was den Sportplatz in Leopoldschlag ebenfalls so besonders macht: Die Eckfahne liegt nur rund 30 Meter von der Staatsgrenze entfernt. Würde man die Seitenoutline des Spielfeldes rund 20 Meter nach Norden verlegen, ergäbe der Spielfeldrand einen Teil der Staatsgrenze zu Tschechien. Weshalb es durchaus schon öfter vorgekommen ist, dass die Kicker das Spielgerät aus dem benachbarten Ausland holen mussten, wenn der Ball ins Out geschossen wurde …

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger