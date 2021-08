Teams ließen sich freiwillig zurückversetzen

LINZ. Neue Liga, neues Glück? Drei arrivierte Frauenteams zogen sich im Sommer freiwillig in die unterste Spielklasse zurück: "Aufgrund einiger Abgänge hätten wir in Oberösterreichs Topliga nicht mehr mithalten können", begründete Carina Reindl, Kapitänin von St. Oswald, den freiwilligen Rückzug von der OÖ-Liga in die Frauenklasse Nord/Ost. Diesen Schritt ging auch die SPG Aschach/St. Ulrich, die in der Vorsaison keinen Punkt holen konnte. Der Saisonstart ist dem Duo geglückt: St. Oswald gewann sein Auftaktspiel gegen Kleinmünchen 1c 3:0, Aschach feierte gegen Ternberg (1:0) den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Die Fußballerinnen von Pettenbach treten künftig nicht mehr in der Landesliga, sondern in der Frauenklasse Süd/West an. "Wir standen kurz vor der Auflösung", schildert Pettenbachs "Mastermind" Manfred Feichtinger. Gestern gab es gegen Lochen ein 0:5. (pich)