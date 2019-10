Spielabbruch wegen vier Mal Rot

Beim Stand von 5:0 für die Hausherren musste Schiedsrichter Thomas Gugenberger die Partie abbrechen – weil nur mehr sechs Feldspieler der Gäste auf dem Platz standen. Der Referee hatte mit Dominik Wunsch (42.), Philipp Leonhartsberger (64.), Daniel Wieshofer (75. ) und Stefan Salinger (82.) vier Spieler des Platzes verwiesen – weshalb die Mindestanzahl an Spielern unterschritten wurde. "Schiedsrichter Gugenberger ist es gelungen, ein faires Spiel zu zerpfeifen. Wir werden ihn künftig ablehnen", sagt Manfred Isak, Sektionsleiter des SC Kirchberg/Thening. Nach neun Jahren wieder ein "Neunerpack": Die SPG Perg/Windhaag siegte bei der Union Lembach in der Frauenklasse Nord/Ost 9:1. Und alle Treffer wurden von Kapitänin Simone Raab (20., 21., 28., 35., 36., 60., 68., 75. und 90.) erzielt. Keine Tore sahen die 540 Zuseher beim Spitzenspiel zwischen dem Zweiten Union Sarleinsbach und Leader Union Peilstein (0:0) in der 1. Klasse Nord. Neuer Peilstein-Verfolger ist jetzt SV Gramastetten nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Union Oepping.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.