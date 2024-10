Vorwärts-Trainer Eitl: "Das hat mich überrascht"

Mit dem 1:0 in Vöcklamarkt haben die Kicker von Vorwärts Steyr wohl auch den Verbleib von Trainer Markus Eitl gesichert. Der 48-Jährige spricht im OÖN-Interview über die vergangenen Tage:

OÖN: Wie groß war die Last, die Ihnen nach dem 1:0 in Vöcklamarkt von den Schultern gefallen ist?

Markus Eitl: Sicherlich war die Situation zuletzt anspruchsvoll, aber in erster Linie bin ich froh darüber, dass die Leistung des Teams belohnt wurde.

Ein Team, das nach dem 1:0-Treffer geschlossen zu Ihnen gelaufen ist …

Das hat mich natürlich gefreut. Ich war aber generell in der vergangenen Trainingswoche zufrieden, alle haben voll mitgezogen. Der Teamzusammenhalt hat sich in dieser Geste noch einmal geäußert.

Was waren die Gründe für die zuletzt schwachen Ergebnisse?

So richtig ins Wanken gekommen sind wir, nachdem wir in Wallern eine 3:1-Pausenführung verspielt haben. Es waren acht schlechte Tage mit den Niederlagen gegen Wallern, Gleisdorf und Ried. Deshalb hat es mich schon auch überrascht, dass die Stimmung im Umfeld so schnell gekippt ist. Als Trainer sieht man aber nie alles furchtbar, es ist nicht mein Job, in Schwarz oder Weiß zu denken. Die Reaktion in Vöcklamarkt war jetzt so, dass das Team aus den vergangenen Spielen gelernt hat. Es gibt aber noch genügend Themen, die wir jetzt angehen müssen.

