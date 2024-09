Geschafft! Der SV Grün-Weiß Micheldorf hat in der fünften Runde gegen Perg (3:2) endlich voll angeschrieben. "Die Erleichterung ist riesengroß. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen", sagt Micheldorf-Trainer Falko Feichtl, dessen Team mit vier Niederlagen in den ersten vier Runden einen kapitalen Fehlstart hingelegt hat. "Ich habe die ersten vier Runden noch im Kopf. Wir waren da in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft."

Im Blickpunkt beim Heimerfolg gegen Perg stand Thomas Helmberger: Der 26-Jährige, der zu Saisonbeginn noch in der Abwehr spielte, wurde an vorderster Front eingesetzt – und erzielte wie schon in der vorherigen Runde gegen St. Valentin ein Tor. Bitter: Im Finish musste die Allzweckwaffe der Kremstaler wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Sehr zum Unverständnis der Grün-Weißen.

Nach dem Sieg der Micheldorfer warten nur mehr zwei Teams auf den ersten Dreier in dieser Saison: Pregarten kam gestern bei St. Valentin nicht über ein 1:1 hinaus, auch Bad Ischl ist nach der 1:2-Heimniederlage gegen Bad Leonfelden weiter sieglos.

