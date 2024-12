Skispringen: Hayböck in Titisee-Neustadt hauchdünn hinter Paschke

Der Oberösterreicher musste sich am Sonntag um nur 0,4 Punkte dem deutschen Seriensieger Pius Paschke geschlagen geben. Hayböck prolongierte im Schwarzwald aber die Podestserie der ÖSV-Adler in der laufenden Saison, auch im achten Bewerb stand ein Österreicher am Stockerl. Paschke feierte den dritten Erfolg in Serie und den fünften im WM-Winter. Hayböck hatte nach einem Satz auf 145 Metern die Halbzeitführung inne und überzeugte auch im Finale bei guten Windverhältnissen mit 143 Metern.

Doch Paschke bewies einmal mehr seine Hochform und sprang nach dem Sieg im Super-Team-Bewerb am Freitag sowie im ersten Einzel am Samstag mit Weiten von 141,5 und 142 Metern erneut auf Platz eins. Jan Hörl als Fünfter, Manuel Fettner als Sechster sowie Stefan Kraft als Neunter rundeten ein weiteres starkes ÖSV-Resultat ab. Daniel Tschofenig, am Samstag noch Dritter, kam nicht über Rang 15 hinaus.

Vor dem Beginn der Vierschanzentournee am 29. Dezember steht noch der Weltcup in Engelberg auf dem Programm. In der Schweiz feierte Paschke im Vorjahr seinen ersten von nun sechs Einzelerfolgen. Mit dem Doppel-Erfolg in der Heimat baute der 34-Jährige auch seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper