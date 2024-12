"Wollen Nummer eins in Linz werden"

Schlagerspiel in der ÖFB-Futsal-Bundesliga: Diamant Linz empfängt am Sonntag als Zweiter im Linzer Derby den aktuellen Tabellenführer FC Ljuti Krajisnici (13 Uhr, Sporthauptschule Kleinmünchen).

Normal sind die Rollen umgekehrt: Diamant Linz, Champions-League-Starter und vierfacher Titelträger, kannte in den vergangenen Jahren eigentlich immer nur den Platz ganz oben – aktuell hat man mit dem Stadtrivalen aber einen echten Herausforderer.

Aufgrund eines einzigen Tors liegt das Team von Trainer Kenan Ramic an der Spitze – beide Mannschaften haben bisher alle acht Spiele gewonnen. Diese Serie wird am Sonntag definitiv reißen. "Wir haben mit Diamant noch eine Rechnung offen", spricht Krajisnici-Trainer Ramic die Finalniederlagen in der Vorsaison an, als sich Diamant den Meisterteller holte.

Ein Tiefpunkt, der den zweiten Linzer Klub noch mehr anspornte. Ramic: "Wir wollen die Nummer eins in Linz werden und in allen Belangen besser sein." Dass man mit Diamant einen Top-Rivalen vor der eigenen Haustür hat, stört Ramic nicht – im Gegenteil: "Das ist gut für beide Klubs. Ohne ernst zu nehmenden Gegner kann man auch nicht besser werden."

Hallenkick statt lange Läufe

Besser zu werden – dabei hilft dem 29-Jährigen auch der Futsal-Sport: Während der Fußball auf dem Rasen für den Angreifer von OÖ-Ligist Edelweiss Linz aktuell ruht, nützt der Bosnier die Zeit in der Winterpause, um sich mit dem Hallenkick fit zu halten: "Es ist ein super Ausgleich, um körperlich fit zu bleiben. Ich spiele lieber Futsal, als Läufe absolvieren zu müssen", sagt Ramic mit einem Schmunzeln.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

