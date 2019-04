Ein Sieg im letzten Derby

LINZ. Admiras Langzeit-Trainer Nagl hört nach zwölf Jahren auf, Kuranda als Nachfolger?

Wolfgang Nagl hört im Sommer auf. Bild: Mewa

"Ich bin überrascht, dass sie sich noch nicht übergeben, wenn sie mich sehen", meinte Admira-Linz-Trainer Wolfgang Nagl vor seinem letzten Derby in der Landesliga Ost gegen St. Magdalena mit einem Augenzwinkern. Der 2:0-Erfolg gegen den ewigen Lokalrivalen wird seinen bereits feststehenden Abschied im Sommer noch einmal versüßen. "Im Verein wird es in Zukunft einige Veränderungen geben. Diese Gelegenheit nutze ich, damit auch in Sachen Trainer frischer Wind einzieht", sagt der 59-Jährige.

Sein ganz persönliches Ziel, der Aufstieg in die OÖ-Liga, blieb ihm in seiner zwölfjährigen Amtszeit als Kampfmannschaftstrainer zwar verwährt. 2014 scheiterte man erst in der Relegation an Gmunden. Doch die Entwicklung des Vereins, der durch die vorbildliche Nachwuchsarbeit besticht, kann sich mehr als sehen lassen.

In seinem letzten Urfahr-Derby schenkten ihm seine Kicker einen 2:0-Sieg. (Foto: mewa)

Kommt jetzt Kuranda?

Beim LASK zählte Wolfgang Nagl einst unter Trainer Hans Kondert zu den ganz großen Stützen. Der Höhepunkt der Karriere: Nagl führte die Mannschaft auch beim 1:0-Heimsieg über Inter Mailand als Kapitän auf das Feld. Jetzt heißt es nach der Saison erst einmal alles neu zu ordnen. Ein bereits gebuchter Urlaub in Kroatien soll dabei helfen. Ein Ende seiner Trainerlaufbahn ist der Abschied bei der Admira allerdings nicht. Nagl: "Ein Trainer-Comeback im Herbst kann ich aber wohl ausschließen."

Der Nagl-Nachfolger schwirrt schon länger durch Urfahr: Ex-WSC/Hertha-Coach Stephan Kuranda soll beim Landesligisten ganz weit oben auf der Liste stehen. Kuranda ist ein "Ur-Admiraner", ein Engagement in höheren Ligen ist auch aus beruflichen Gründen mittlerweile bereits fast auszuschließen.

Nagl als LASK-Kapitän im Europacup 1985 beim 1:0 über Inter Mailand. (Foto: OÖN)

Meistertrainer zurück

Trainerwechsel in der Landesliga West: Thomas Klochan ist nicht mehr Altheim-Coach. In Sattledt saß bereits Neo-Trainer Roman Josef Baumgartner auf der Bank, verlor seine Premiere aber mit 0:1. Baumgartner ist in Altheim kein Unbekannter, er führte den Klub 2015 zum Bezirksliga-Meistertitel.

