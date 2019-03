Die Landesliga hat zum Frühlingsstart ein feines Fußballschmankerl parat

MÜHLVIERTEL. Die Fußballer von Rohrbach-Berg treffen auf den Überraschungszweiten aus Katsdorf.

Rohrbach-Berg (in Weiß) will beim Saisonauftakt gleich die ersten Punkte einfahren. Bild: pirkes

Ungern erinnern sich Rohrbach-Bergs Kicker an das erste Saisonspiel im vergangenen Herbst gegen die Union Katsdorf. Damals setzte es für die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel eine unerwartet deutliche 2:5-Niederlage. "Das hat wehgetan, aber die Mannschaft hat aus dieser Niederlage ihre Lehren gezogen. Das ist das Entscheidende", sagt Eisschiel. Morgen um 16 Uhr soll deshalb auch die Revanche gelingen.

"Katsdorf steht nicht umsonst auf dem zweiten Platz. Sie haben eine kompakte und vor allem sehr erfahrene Mannschaft. Dazu mit Benjamin Tautscher einen Topstürmer. Es wird ein Duell auf Augenhöhe werden, beim dem dann auch die Tagesform entscheiden kann", blickt Eisschiel auf das bevorstehende Duell.

Gegner Union Katsdorf will seinerseits den zweiten Platz in der Tabelle unbedingt verteidigen. Trainer Samir Gradascevic weiß, was seine Spieler derzeit drauf haben: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen, dafür trainieren wir." Die Katsdorfer haben momentan zwar ein paar angeschlagene Spieler, trotzdem hat Gradascevic eine schlagkräftige Truppe beisammen. An das Hinspiel erinnert auch er sich noch gut: "Wir hätten damals auch höher gewinnen können." In Gallneukirchen hängen im Frühjahr die Trauben hoch. Mit drei Punkten liegt die Mannschaft in der Landesliga Ost abgeschlagen an letzter Stelle, elf Punkte fehlen im Moment auf einen Relegationsplatz. Genauso viele Punkte liegt der morgige Gegner SK Admira Linz vor den Gallneukirchnern. Trotz der Tabellensituation und dem Umstand, dass es im ersten Spiel der Saison ein klares 5:0 der Mannschaft von Wolfgang Nagl gab, sind die Urfahraner vor dem Gegner gewarnt.

Topspiel in der Bezirksliga

Einen echten Kracher bietet die erste Frühjahrsrunde in der Bezirksliga Nord: Herbstmeister gegen Tabellenzweiten. Die Union Lembach trifft morgen auf eigener Anlage auf den SV Freistadt. Die beiden Landesliga-Absteiger trennen derzeit in der Tabelle nur zwei Punkte. Das Hinspiel im Herbst endete 1:1-Unentschieden.

Mit einem Sieg gut in das Frühjahr gestartet ist OÖ-Ligist SPG Pregarten. Nun wartet morgen das Mühlviertel-Derby in St. Martin auf die Mannschaft von Trainer Ronald Riepl. (fr/rgr)

