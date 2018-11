Spiel der Woche: Tor-Premiere im 150. Spiel

REICHRAMING. Spital am Pyhrn ist nach 4:0-Sieg in Reichraming Herbstmeister.

Spital am Pyhrn bejubelt den Herbstmeistertitel in der 2. Klasse Ost. Bild: Moser

Sowohl Reichraming als auch Spital am Pyhrn waren in den jüngsten Saisonen bestenfalls im Tabellenmittelfeld zu finden – im gestrigen "OÖN- Spiel der Woche" ging es dieses Mal aber um die Winterkrone.

Mit einem 4:0-Auswärtserfolg im direkten Duell machte sich Spital zum Herbstmeister. Eine Überraschung, die für die Gäste aber nicht am Ligenwechsel von der 2. Klasse Südost in die 2. Klasse Ost liegt. "Die 2. Ost ist sicher nicht leichter, wir haben derzeit einfach einen super Spirit in der Mannschaft", sagt Sektionsleiter Markus Döcker.

Mann des Spiels war Innenverteidiger Stefan Lahnt, der in seinem 150. Spiel für die Spitaler sein erstes Tor erzielte. In der 91. Minute machte der Defensivakteur den 4:0-Endstand.

