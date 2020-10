Vier neue Corona-Fälle bei der SV Guntamatic Ried

Bild: Lizabeth MENZIES / Centers for Disease Control and Prevention / AFP

Bereits in den vergangenen Tagen wurden, wie berichtet, zwei Spieler bei den regelmäßigen Covid-19-Tests positiv getestet, jetzt gibt es vier weitere Fälle, wie der Verein am Donnerstagnachmittag bekanntgab. Das Quartett zeige keine Symptome, die Spieler würden sich in häuslicher Quarantäne befinden, Bundesliga und die zuständigen Behörden seien informiert worden, heißt es vom Verein.

Die restliche Mannschaft begibt sich gemäß dem Covid-19-Präventionskonzept in Mannschaftsquarantäne. Das heißt, dass sich die Spieler nur zwischen ihrer Wohnung und dem Trainings- bzw. Spielort bewegen dürfen. Bereits morgen wird die SV Ried erneut alle Spieler und Betreuer testen. Am Samstag treffen die Innviertler daheim auf Sturm Graz. Aus derzeitiger Sicht wird das Bundesliga-Spiel in der Josko-Arena wie geplant stattfinden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.