Ried verliert den besten Torschützen an Rapid

Ante Bajic stürmt ab sofort für Rapid: Der 26-Jährige unterschrieb gestern bei den Wienern einen Vertrag bis Sommer 2025.

Schon lange hatte es Gerüchte gegeben, dass der schnelle Offensivspieler Ried verlassen könnte. Einen Wechsel zum LASK hatte der Klub noch ausgeschlossen, so schnell das Gerücht mit Rapid aufgekommen war, so schnell folgte auch die Bestätigung. "Ante Bajic war in den vergangenen Jahren einer der prägendsten Spieler unseres Vereins. Natürlich schmerzt uns sein Abgang sehr", sagte Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. "Aber wir sind auch stolz darauf, dass einem Spieler der SV Guntamatic Ried wieder der Wechsel zu einem der großen Vereine in Österreich gelungen ist."

Zehn Tore in 29 Spielen

Schon am Sonntag hatte Bajic den Medizincheck bei Rapid absolviert, noch bevor die Rieder die Vorbereitung ankickten, war der Transfer abgeschlossen. Ried kassiert eine Ablöse, die durch eine Ausstiegsklausel festgeschrieben war. Sie soll deutlich unter 500.000 Euro liegen.

Die für die Qualität und die Wichtigkeit verhältnismäßig niedrige Summe war der Preis für die Vertragsverlängerung vor einem Jahr. Mit zehn Pflichtspieltoren in 29 Einsätzen war Bajic der beste Torschütze der Innviertler, dazu bereitete er sieben Tore vor.

Cosgun kommt aus Horn

Denizcan Cosgun soll versuchen, die Lücke zu schließen. Der 20-Jährige war vergangene Saison von Innsbruck an Horn verliehen und erzielte in der 2. Liga neun Tore. Reifeltshammer: "Er ist ein junger Österreicher, der offensiv sehr variabel einsetzbar ist."