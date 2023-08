Ried-Sportchef Fiala: "Ein absoluter Rückschritt"

"Ich habe meine Schlüsse aus der Niederlage gezogen", sagt SV-Ried-Trainer Maximilian Senft nach der desaströsen Leistung beim 0:1 in der 2. Fußball-Liga gegen Aufsteiger Stripfing. Die Innviertler sind nach drei Runden weiter sieglos: "Wir brauchen mehr Zweikampfstärke und Laufbereitschaft, wenn wir in unserer Idee agieren wollen. Die Leistung gegen Stripfing war inakzeptabel", nimmt der 34-Jährige seine Spieler in die Pflicht. Von einem "absoluten Rückschritt" sprach auch Sportchef Wolfgang Fiala.

Der Druck nimmt nach bereits drei gespielten Runden zu – Fiala behält die Nerven: "Ich habe kommunikativ alles dafür getan, um die Leute rund um den Klub auf dieses schwierige erste Jahr nach dem Abstieg vorzubereiten. Ich weiß, dass die Leistung gegen Stripfing schlecht war, aber es war trotzdem erst die erste Niederlage der Saison. Wir werfen jetzt sicher nicht gleich die Nerven weg."

Am Freitag wartet Aufsteiger Leoben: Die Steirer vollzogen im Sommer ebenfalls einen Umbruch, führen mit drei Siegen in drei Spielen aber die 2. Liga an. Rieds Hoffnungen ruhen da vielleicht auch schon auf Wilfried Eza: Der Transfer des 26-jährigen Stürmers vom armenischen Erstligisten Ararat-Armenia steht kurz vor dem Abschluss. Und auch ein Verteidiger aus Deutschland könnte bald in Ried andocken.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger