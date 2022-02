ÖFB bestätigt: Ried hätte Elfer bekommen müssen

Der Frust bei der SV Guntamatic Ried nach dem 1:2 beim Frühjahrs-Auftakt gegen den Wolfsberger AC war verständlich. Da schien in der Statistik nach dem Spiel nur ein Schuss auf das Rieder Tor auf. Dennoch trafen die Wolfsberger gleich zwei Mal. Noch bitterer war aber der nicht gegebene Elfmeter für die Rieder nach einem Novak-Handspiel in der 85. Minute. Tin Plavotic hatte dem Gegenspieler aus kurzer Distanz auf die Hand geköpfelt. Auf OÖN-Nachfrage wurde gestern vom ÖFB der Fehler des Schiedsrichters Gerhard Grobelnik auch offiziell bestätigt. "Die Analyse der Szene durch die ÖFB-Schiedsrichterkommission hat ergeben, dass aufgrund der Körperverbreiterung – der Arm war im rechten Winkel vom Körper weggestreckt – auf Elfmeter zu entscheiden gewesen wäre."

Doppelt bitter: Harald Lechner, der VAR-Mann dieser Partie, hatte Referee Gerhard Grobelnik ja empfohlen, sich die Situation nochmals auf dem Monitor anzusehen. Das tat Grobelnik auch – er blieb aber danach bei der ursprünglichen Entscheidung, das Handspiel als nicht strafbar zu werten. Noch kurioser macht die Aktion ein Blick zurück zum Rieder Cup-Viertelfinale von vergangener Woche gegen Klagenfurt. Da war es nämlich bei einer fast identen Situation genau umgekehrt.

Referee Gerhard Grobelnik verwarnt Ried-Spieler Philipp Pomer. Bild: Apa/Eggenberger

Grobelnik, damals der VAR am Monitor, hatte Lechner darauf aufmerksam gemacht, dass er im Match ein Handspiel übersehen hatte. Lechner sah sich die Bilder am Spielfeldrand nochmals an, gab nachträglich den Elfmeter – und Ried setzte mit dem Elfertor zum 1:0 beim 2:0-Sieg den Schritt ins Halbfinale. "Der Schiedsrichter hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er die Entscheidung aus tiefster innerer Überzeugung getroffen hat. Für mich gibt es aber keine Diskussion, er wollte sich einfach nicht die Blöße geben und seine falsche Entscheidung revidieren", ärgerte sich Rieds Trainer Robert Ibertsberger.

Trotz Niederlage zufrieden

Auch wenn es nicht für einen Punktgewinn gereicht hat: Rieds Leistung in Kärnten war mehr als ansprechend. Ibertsberger: "Hut ab vor meiner Mannschaft, wir haben Wolfsberg teilweise dominiert." Allerdings machte sich Ried mit individuellen Patzern das Leben selber schwer: Ein einfacher Ballverlust ermöglichte das 0:1. Gragger fälschte den Ball zudem noch unglücklich ins eigene Tor ab.

Das 1:2 schossen sich die Gäste nach einem Blackout von Murat Satin praktisch selber. Sein Rückpass wurde von Wolfsbergs Baribo abgefangen und verwertet.

Am Samstag muss im Kampf um die Meistergruppe daheim gegen Wattens dafür ein Sieg her – da sollen auch der zuletzt kränkliche Marcel Ziegl und der noch angeschlagene Markus Lackner wieder dabei sein. (haba/rawa)