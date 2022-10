Mit Horn verbindet Ried nur gute Erinnerungen

Als Favorit geht Vorjahresfinalist SV Guntamatic Ried in das heutige Cup-Achtelfinale in Horn (19.30 Uhr). Alle bisherigen sechs Pflichtspiele gegen die Niederösterreicher wurden gewonnen, an das jüngste Gastspiel bei den Niederösterreichern haben die Innviertler beste Erinnerungen: Mit dem 3:2 in der vorletzten Runde der Zweitligasaison 2019/20 stürmten die Rieder in der Tabelle an Klagenfurt vorbei an die Spitze und feierten nach dem anschließenden 9:0 zu Hause gegen den FAC Meistertitel und Aufstieg.

Aufsteigen ist auch heute die Vorgabe – mit dem Selbstvertrauen aus den Bundesligasiegen gegen Wolfsberg (2:1) und Rapid (1:0) als Hilfe. "Es ist ein K.o.-Spiel, da dürfen wir vom Gas kein bisschen heruntergehen", sagte Verteidiger Matthias Gragger. Das fordert auch Trainer Christian Heinle: "Der Leistungsunterschied ist nur marginal. Horn ist nicht umsonst Tabellenführer in der zweiten Liga. Es ist ein Spiel auf Messers Schneide: Wenn wir glauben, es wird leichter als gegen Rapid, werden wir dort ausscheiden." Deswegen wird er in seiner Aufstellung auch wenig ändern. Jonas Wendlinger dürfte wie in der ersten Runde gegen Regionalligist WSC Hertha Torhüter Samuel Sahin-Radlinger vertreten, dazu könnte Zugang Oliver Kragl sein Startelfdebüt geben. Für den Ex-Horner Denizcan Cosgun bleibt wohl nur ein Platz auf der Bank: Der 20-Jährige hatte sich in der Vorsaison mit neun Toren und drei Assists für den heutigen Gegner Ried interessant gemacht.