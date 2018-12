SVR-Marketingchef Christoph Vormair (links) hört mit Ende Jänner 2019 auf Sport Fußball SV Ried: Marketing-Leiter Christoph Vormair verlässt den Verein RIED. Die SV Guntamatic Ried muss sich auf die Suche nach einem neuen Leiter für Sponsoring und Marketing machen. Christoph Vormair verlässt den Verein auf eigenen Wunsch mit Ende Jänner. Von Thomas Streif, 19. Dezember 2018 - 10:20 Uhr

"Nach fünf sehr spannenden und lehrreichen Jahren werde ich mit Ende Jänner die SV Ried verlassen. Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen und hat nichts mit den zuletzt turbulenten Wochen im Verein zu tun", sagte SV-Ried-Marketingchef Vormair am Mittwoch auf OÖN-Anfrage. Nach den Rücktritten von Trainer Thomas Weissenböck und Fränky Schiemer vor einigen Wochen ist es der nächste Abgang bei den Innviertlern.

Er habe viele interessante Erfahrungen gesammelt und Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft kennengelernt. "Ich bin dankbar, dass ich diese fünf Jahre bei der SV Ried mitgestalten durfte. Für mich bietet sich jetzt eine neue Herausforderung, der ich mich hinsichtlich meiner beruflichen Karriere unbedingt stellen möchte", sagte Vormair und fügte hinzu: Ich möchte mich beim gesamten Team, dem Vorstand, den Fans und all unseren Partnern für die freundschaftliche Zusammenarbeit bedanken. Ich hatte eine tolle Zeit in Ried und werde mit dem Verein mit Sicherheit in enger Verbindung bleiben."

Suche nach einem Nachfolger

Vormair (29) wird den Zweitligisten mit 31. Jänner verlassen. Der Verein ist auf der Suche nach einem Nachfolger. Patrick Riedlmaier bleibt im Marketingteam und wird bis auf weiteres erster Ansprechpartner in Sachen Marketing sein.

