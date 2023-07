3:1 nach 0:1: SV Ried müht sich in Wels im ÖFB-Cup weiter

Nach dem Abpfiff des 3:1-Erfolgs von Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried im ÖFB-Cup bei Regionalligist SPG WSC-Hertha/FC Wels fiel den Innviertler ein großer Stein vom Herzen: Es sah lange ganz und gar nicht gut mit einem Weiterkommen der Wikinger aus.

Vielmehr lag eine kleine Überraschung in der Luft: Der Welser Drittligist führte lange durch einen Elfmeter-Treffer von Erol Zümrüt 1:0 (16.) . Nach einem fragwürdigen Handspiel eines Ried-Kickers hatte Schiedsrichter Gerhard Grobelnik auf Elfmeter entschieden. Minuten zuvor hätte bereits Gentian Latifi (8.) die Heim-Elf von Emin Sulimani in Führung bringen müssen.

Und Ried? Die Senft-Elf tat sich lange schwer, wachte erst gegen Ende der ersten Halbzeit auf: In der 38. Minute hatte ein Gäste-Kicker noch harmlos in die Arme von Wels-Keeper Indir Duna geköpft, zwei Minuten später musste sich der Tormann schon mehr anstrengen: Ried-Neuzugang Nik Marinsek war ganz alleine vor ihm aufgetaucht, sein Abschluss konnte aber von Duna pariert werden.

Marinsek trifft ebenfalls vom Punkt

In der Halbzeitpause dürfte Ried-Coach Maximilian Senft die richtigen Worte gefunden haben: Sein Team kam verbessert aus der Pause, fand mehrere gute Chancen vor. Für den Ausgleich musste aber ebenfalls ein Elfmeter her: Wie schon in der ersten Hälfte bekam auch in dieser Situation nach einem Havenaar-Kopfball ein Heimakteur den Ball an die Hand - Marinsek verwertete vom Punkt (70.).

Kurz darauf stellten die Innviertler das Spiel auf den Kopf: Ein schnelles Umschaltspiel der Rieder war vom Team aus der Messestadt nicht gut verteidigt worden, Aleksandar Lutovac lief alleine aufs Tor zu und schoss zur vielumjubelten Führung ein. In der Nachspielzeit besorgte der eingewechselte Gontie Junior Diomande (97.) nach einem Fehlpass der Heimischen den 3:1-Endstand.

"Mit Fortdauer der Partie haben wir die Zweikämpfe immer besser angenommen. Ich bin sehr froh, dass wir gezeigt haben, dass wir in dieser Saison ein Team mit richtiger Haltung sein werden", resümierte Ried-Trainer Senft.

Steyr 0:3 gegen Klagenfurt

Tapfer gewehrt hat sich auch Zweitliga-Absteiger Vorwärts Steyr: Im ersten Pflichtspiel unter Neo-Trainer Markus Eitl hielten die Rotweißen gegen Bundesligist Austria Klagenfurt teilweise gut mit, verloren letztendlich aber 0:3.

Eine Runde weiter ist Steyrs Liga-Rivale Gurten: Jakob Kreuzer erzielte in der 26. Minute das Goldtor gegen Hohenems.

