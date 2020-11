Ein glücklicher 2:1-Sieg vor trostloser Kulisse

Die Joker stachen dabei. Erst traf Louis Schaub aus Abseitsposition zum 1:1 (81.). Sechs Minuten später verwertete Adrian Grbic eine sehenswerte Vorlage des ebenfalls eingewechselten Marko Arnautovic zum 2:1. Damit genügt Österreich – falls Gegner Norwegen antreten kann, wovon aber auszugehen ist – jedes Unentschieden und aufgrund der direkten Duelle sogar eine 0:1-Niederlage zum Gruppensieg und Aufstieg.

Geisterspiele an sich sind schon eine trostlose Angelegenheit. Geisterspiele im riesigen Oval des veralteten Ernst-Happel-Stadions sind ob der großen Entfernungen aber dann noch einmal um eine Klasse schlimmer.

Die Vorgaben der Bundesregierung wurden gestern strikt eingehalten, die Sicherheitskontrollen nach dem Terroranschlag von Wien deutlich verstärkt. Zumindest die langen Wartezeiten konnte man sich diesmal ersparen – allzu viele Menschen waren ja nicht da. Rund 30 Journalisten befanden sich im Oberrang des Stadions, dazu etwa 40 Personen unterhalb auf den VIP-Rängen. Viele davon in dicke ÖFB-Jacken gehüllt, weil auch die Ersatzspieler auf der Tribüne Platz nehmen mussten.

Der Schrei von Marcel Sabitzer nach dem elfmeterreifen Foul in der 16. Minute war sicher auch an der angrenzenden U-Bahn-Station noch zu hören. Der Pfiff des italienischen Schiedsrichters Mariani blieb unverständlicherweise aus. Ansonsten passte sich das Match der Kulisse an.

Die Nordiren hatten ihr Team nach dem Out im EM-Play-Off gegen die Slowakei vom Donnerstag stark verändert. An Einsatz und Erfolgswille änderte das aber nichts. ÖFB-Teamchef Franco Foda bot zum fünften Mal in Serie Pavao Pervan im Tor auf – das könnte doch ein Zeichen für die Zukunft sein. Neben Torhüter Alexander Schlager saß auch LASK-Kapitän Gernot Trauner auf der Bank, nachdem Foda mit einer Vierer-Abwehr mit Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger im Zentrum begonnen hatte.

Dragovic fehlt gegen Norwegen

Wohl auch, weil Dragovic nach der gestrigen frühen Gelben Karte am Mittwoch gesperrt sein wird, stellte Foda zur Pause um. Stefan Ilsanker ersetzte ihn als Innenverteidiger. Xaver Schlager rückte von der rechten Seite, wo er sich sichtlich unwohl gefühlt hatte, ins Zentrum. Und LASK-Spieler Reinhold Ranftl nahm den freigewordenen Platz auf rechts ein.

So richtig aufgeweckt wurde die ÖFB-Auswahl dennoch erst durch das 0:1 von Magennis (75.). Andreas Ulmer hatte das Abseits unnötig aufgehoben, der Nordire konnte sich das Eck aussuchen.

Am Ende war es ein glücklicher Sieg für das ÖFB-Team. Die Leistung war der trostlosen Kulisse angepasst. „Die Nordiren sind tief gestanden. Wir waren aber die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen“, sagte FC-Bayern-Star David Alaba.

