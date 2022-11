2:0 – Österreich gelang gegen Italien eindrucksvolle WM-Frustbewältigung

Österreichs Team hätte sich am Sonntagabend mehr als die 18.000 Zuschauer im Wiener Ernst-Happel-Stadion verdient. Im November pfeift normalerweise nur der Wind fix durch die baufällige Nationalarena. Am Sonntag gab es allerdings auch einen nicht erwarteten Wirbelwind im heimischen Angriff, der die gar nicht unerfahrene italienische Hintermannschaft teilweise ähnlich alt wie das Prater-Oval aussehen ließ.

Sechs Spieler aus dem EM-Achtelfinale von 2021, das Österreich in der Verlängerung 1:2 verloren hatte, wurden von Italiens Teamchef Roberto Mancini aufgeboten. Von Torhüter Gianluigi Donnarumma über Abwehrchef Leonardo Bonucci, bis zu den Mittelfeldstrategen Marco Verratti und Nicolo Barella – es war genug Erfahrung auf dem Platz, um keine Ausreden aufkommen zu lassen.

Mit Verratti war es der Spieler in der italienischen Startelf mit den meisten Länderspielen nach Kapitän Bonucci, der sich im Mittelfeld von Xaver Schlager den Ball ganz leicht abluchsen ließ. Marko Arnautovic übernahm, um im entscheidenden Moment wieder auf Schlager abzulegen – der in Goalgetter-Manier verwertete (6.). Es war das dritte Länderspieltor von Schlager, dem davor nur bei Nations-League-Niederlagen gegen Nordirland (1:2) und Dänemark (1:2) Treffer für das Nationalteam gelungen waren. Die Foul-Proteste der Italiener nach Schlagers Balleroberung gegen Verratti waren sowohl erfolg- als auch und grundlos gewesen. Der Zweikampf war ein Spiegelbild der Partie gewesen, in der Österreich den Sieg einfach mehr wollte.

Junior Adamu hätte Österreichs im 3-4-2-1 gestartete Elf im Alleingang höher in Führung bringen müssen – scheiterte jedoch fast schon fahrlässig (27., 31.). David Alaba machte es etwas später mit einem 25-Meter-Freistoß besser. Der „Kurvenball“ war genial geschossen – Italiens Torhüter Gianluigi Donnarumma sah bei diesem Gegentreffer dennoch gar nicht gut aus (35.).

Nach der Pause half Italiens Teamchef Roberto Mancini auch ein Vierfach-Wechsel vorerst nichts. Tothüter Donnarumma hielt seine Mannschaft gleich nach Wiederbeginn bei einer Arnautovic-Chance im Spiel (47.). Erst nach 70 Minuten wurde es erstmals so richtig gefährlich – als Torhüter Heinz Lindner einen Raspadori-Schuss mit dem Fuß zur Ecke klärte. Nach Federico Chiesas zweiter Top-Chance (81.) kam nichts mehr und Österreichs Team durfte sich über einen verdienten 2:0-Erfolg freuen.