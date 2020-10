Unglückliches Debüt für LASK-Legionär

Mit seinem starken Fußball-Bundesliga-Debüt machte LASK-Torhüter Tobias Lawal am vergangenen Sonntag gegen Rapid (0:3) Werbung in eigener Sache – wird der 20-Jährige heute von Trainer Gernot Rohr mit seinem Teamdebüt für Nigeria belohnt? Die "Super Eagles" testen in Klagenfurt gegen Algerien (20.30 Uhr). Im Wörthersee-Stadion hat Lawal "Heimvorteil": Für den FC Juniors OÖ hat Lawal zwei Mal in der 2. Liga gegen Klagenfurt gespielt, beide Partien gingen allerdings verloren (0:2, 0:3). Am Dienstag spielt Nigeria in St. Veit gegen Tunesien (20.30 Uhr).

LASK-Legionär Yevhen Cheberko hat seine A-Länderspiel-Premiere schon hinter sich. Die 1:7-Niederlage mit der Ukraine gegen Weltmeister Frankreich würde der 22-Jährige gerne aus seinem Gedächtnis streichen. Teamchef Andrej Schewtschenko wechselte den Verteidiger in der 46. Minute ein, da stand es in Saint-Denis schon 0:4. Cheberko musste es mit Stars wie Kylian Mbappe oder Antoine Griezmann aufnehmen.

Die SV Guntamatic Ried testete gestern gegen Zweitligist SKU Amstetten, bezwang den Liga-Rivalen der Vorsaison mit 2:1. Julian Wießmeier und der eingewechselte Canillas erzielten die Tore der Innviertler. Neben Sommer-Neuzugang Sadam Sulley, der in dieser Woche endlich die Spielgenehmigung erhalten hatte, durfte auch Patrick Möschl eine halbe Stunde mitwirken. Der 27-Jährige hält sich bei den Wikingern fit, ist immer noch auf Vereinssuche. Der gestrige Einsatz heizt die Gerüchte über eine mögliche Rückkehr weiter an.

Heute (15.30) im Einsatz ist der SK Vorwärts Steyr: In Windischgarsten trifft die Wahlmüller-Elf auf Österreichs U19-Nationalteam.

