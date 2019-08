Traumstart für den LASK - 3:0 gegen Austria

Zwei Spiele, zwei Siege, kein Gegentor - besser hätte der Saisonstart für den LASK nicht laufen können. Wie schon beim 2:0 gegen Altach war der Sieg auswärts gegen Austria Wien hochverdient.

Die Austria, in der ersten Runde überraschend Aufsteiger Tirol 1:3 unterlegen, war auf Wiedergutmachung aus und verzeichnete den ersten Torschuss: Den Versuch von Kapitän Alexander Grünwald parierte LASK-Torhüter Alexander Schlager (10.). Es blieb das einzige Mal im gesamten Match, dass Schlager wirklich rettend eingreifen musste - denn Chancen hatte nur der LASK.

Zwei Tore nach Eckbällen

Christian Ramsebner scheiterte nach einem Freistoß noch mit seinem Kopfball an Austria-Torhüter Ivan Lucic (18.), Klauss vergab einen weiteren Sitzer (39.), im dritten Anlauf klappte es: Peter Michorl flankte einen Eckball in den Strafraum, Ramsebner schüttelte seinen Gegenspieler ab und traf per Kopf (42.).

Der LASK hatte auch nach der Pause die Partie völlig im Griff und tat der Austria dort weh, wo die Wiener Umstellungsprobleme auf das 4-4-2 des neuen Trainers Christian Ilzer offenbarten. Selbst, als die Athletiker tiefer attackierten, kamen die Hausherren dem Tor nicht näher - im Gegenteil: Näher an einem Treffer war stets der LASK. René Renner kam beim Drehschuss mit seinem schwächeren rechten Fuß nicht an Lucic vorbei (74.), in der 86. Minute entschied der zweite Kopfballtreffer nach einer Ecke die Partie: Gernot Trauner verwertete nach erneuter Flanke von Michorl.

Erstes Tor von Raguz, erstes Spiel von Sabitzer

Schon davor hatte der 18-Jährige Thomas Sabitzer beim LASK sein Bundesligadebüt gegeben, in der Nachspielzeit folgte dann eine Torpremiere in der Bundesliga: Marko Raguz ließ Lucic keine Chance. Der kleine Schönheitsfehler: Eigentlich hätte Referee Sebastian Gishamer schon die Entstehung abpfeifen müssen: René Renner war hart gegen Ex-LASK-Spieler Florian Klein eingestiegen, James Holland schickte danach Raguz in die Tiefe.

Es war eine reife Leistung des LASK. Die Athletiker nehmen nun viel Selbstvertrauen zum Drittrundenhinspiel in der Champions-League-Qualifikation am Mittwoch in Basel mit.

