Schmerzhafter Ausfall für den LASK 

Am Sonntag (17 Uhr) möchte der LASK gegen Salzburg im zweiten Spiel den zweiten Sieg in der Raiffeisen-Arena feiern. Trainer Didi Kühbauer hat vor dem Bundesliga-Schlager allerdings einen prominenten Ausfall zu verschmerzen: Stürmer Marin Ljubicic, der bereits im Spiel gegen die WSG Tirol krankheitsbedingt gefehlt hatte, wird auch für dieses Spiel nicht rechtzeitig fit. Kühbauer: „Marin leidet leider noch an den Nachwehen der Influenza. Das ist sehr schade. Aber wir werden trotzdem eine starke Mannschaft auf den Platz bringen.“ Besser sieht es dafür bei Torhüter Alexander Schlager und Rene Renner aus, die nach der krankheitsbedingten Pause gegen Tirol wieder mit von der Partie sind. Auch der im Derby gegen Ried verletzungsbedingt ausgefallene Defensivakteur Maksim Talowierow ist wieder retour.