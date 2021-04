Da war der LASK nach fünf Niederlagen in Serie gegen Rapid endlich auf der Siegerstraße gewesen und hatte mit 1:0 geführt – doch dann griff Torhüter Alexander Schlager daneben und schenkte Rapid den Ausgleich. Es war die 71. Minute: Nach einer Freistoßflanke lenkte Ercan Kara den Ball per Kopf in Richtung Tor ab, er konnte ihm aber eigentlich nicht genug Tempo mitgeben, um gefährlich zu werden. Doch nicht in diesem Fall: Schlager ging halb in die Knie, um den Ball aufzunehmen, er glitt