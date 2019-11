Nur noch ein Punkt Rückstand: LASK macht Druck auf Salzburg

Siebenter Bundesligasieg in Serie, neun Auswärtsspiele in Folge gewonnen – der LASK baute mit dem 2:0 gegen Tirol zwei Rekordserien aus. Weil Tabellenführer Salzburg beim 2:2 gegen St. Pölten patzte, beträgt der Rückstand der Athletiker nur noch einen Punkt.

"Das ist eine schöne Momentaufnahme. Aber wir haben erst die 15. Runde gespielt", sagte Peter Michorl, Torschütze zum 1:0. "Es wird schwierig, Salzburg abzufangen. Es ist schön, dass wir ein wenig Druck aufbauen können. Vielleicht spüren sie uns im Nacken."

Einen Hinweis darauf gab Salzburg-Trainer Jesse Marsch. Er sprach im Sky-Interview über seine Gedanken, als es beim LASK lange 0:0 stand. "Ich habe den Spielstand auf der Anzeigetafel gesehen und habe gedacht: ,Der LASK findet ein Tor, ganz sicher.‘"

Vergangene Saison lag der LASK nach 15 Runden als erster Verfolger noch 15 Punkte zurück. "Der LASK macht das sehr gut. Das ist eine große Herausforderung für uns", sagte Salzburgs Zlatko Junuzovic. Wie Salzburg mit dem ungewohnten Druck umgeht, ist LASK-Trainer Valérien Ismaël egal: "Eins habe ich gelernt: Der Grunddurchgang hat weniger Bedeutung." Er schaut nicht in Richtung Tabellenspitze. "Wichtig ist für uns, was hinter uns passiert."

Einzug in die Meistergruppe fix

Ein Etappenziel erreichte der LASK wie von Ismaël gewünscht frühzeitig: Seit gestern ist der Einzug in die Meistergruppe fix. Bei sieben verbleibenden Partien im Grunddurchgang hat der Siebente Austria Wien 22 Punkte Rückstand. Salzburg ist für Ismaël erst im Frühjahr ein Thema: "Wenn die Meistergruppe startet, können wir darüber reden, wie groß der Abstand ist."

Torschütze Peter Michorl (li.) (gepa) Bild: GEPA pictures

Widerständen getrotzt

„Wir freuen uns über die drei Punkte, weil sie extrem schwierig erarbeitet waren“, sagte Peter Michorl nach dem 2:0 gegen Tirol. Die Athletiker trotzten den Widerständen: Dem wacker verteidigenden Aufsteiger, dem Föhn und dem Acker auf dem Tivoli, der die Aktionen des spielbestimmenden LASK bremste.

Lange mussten die Athletiker warten, ehe auch im 18. Auswärtsspiel in Serie getroffen wurde: Michorl (79.) machte das 1:0, Samuel Tetteh legte das 2:0 nach (94.). Davor hatte Referee Josef Spurny geholfen: Er verweigerte einem Tor von Stefan Hager die Anerkennung und pfiff ein Foul an Torhüter Alexander Schlager. Allerdings hatte Philipp Wiesinger den Ex-LASK-Spieler erst in Richtung Schlagers gestoßen. Trainer Valérien Ismaël: „Wir haben etwas Glück gehabt.“

Punkt für Trondheim

Am Donnerstag ist der LASK in der Europa League bei Rosenborg Trondheim zu Gast. Die Norweger erreichten gestern bei Viking Stavanger ein 2:2 und liegen nach der 29. und vorletzten Runde der Ganzjahresmeisterschaft auf dem vierten Platz.

Gewinnt der LASK in Norwegen, besteht die Chance, frühzeitig als Aufsteiger in die K. o.-Runde festzustehen. Voraussetzung ist ein Heimsieg von Sporting gegen Eindhoven. Die Niederländer gewannen gestern nach sechs sieglosen Pflichtspielen 2:1 gegen Heerenveen. Die portugiesische Liga pausierte.