LASK verpflichtet 18-Jährigen mit PSG-Vergangenheit

Das 18-jährige Offensivtalent war zuletzt im Nachwuchs des dänischen Vereins FC Kopenhagen tätig, nachdem es zuvor zwischen 2018 und 2023 für diverse Jugendteams von Frankreichs Topclub Paris St.-Germain gespielt hatte.

Der Linzer Bundesligist konnte den siebenfachen französischen Ex-U17-Teamspieler ablösefrei verpflichten. Dieser wird vorerst für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte zum Einsatz kommen.

"Queyrell ist schon bei uns in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Meine ersten Eindrücke waren durchwegs positiv, er bringt einiges an Qualität mit. Ich glaube, dass er einen Unterschied machen kann. Er wird sich hier weiterentwickeln können und dem Team weiterhelfen", wird Amateure-Trainer Radovan Krivokapic in einer Aussendung zitiert.

