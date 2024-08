LASK trennte sich von Angreifer Kone

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem 27-jährigen Senegalesen einvernehmlich aufgelöst. Kone war im vergangenen Sommer ablösefrei vom französischen Club Nimes Olympique zu den Athletikern gewechselt. In 15 Pflichtspielen brachte es der Angreifer auf zwei Treffer. Im Frühjahr war er an den slowakischen Club Dunajska Streda ausgeliehen.

