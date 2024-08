So tickt FCSB Bukarest, der Play-off-Gegner des LASK

Seit 22.24 Uhr kennt der LASK seinen Kontrahenten im Fußball-Play-off zur Europa League. Für die Athletiker kommt es zu einem Wiedersehen mit FCSB Bukarest, jenem amtierenden rumänischen Meister, dem sie im UEFA-Cup 1999 – damals noch unter dem Namen "Steaua" – mit dem Gesamtscore von 2:5 (0:2/a, 2:3/h) deutlich unterlegen waren. Diesmal soll die Revanche in den beiden Duellen am 22. August (19 Uhr) in der Raiffeisen-Arena und 29. August in der Fremde gelingen.