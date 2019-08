Es war kurz vor Mitternacht, als LASK-Trainer Valérien Ismaël am Dienstag nach dem unglücklichen 0:1 gegen den FC Brügge die Parole für das Rückspiel ausgab. "Natürlich war die Elfmeter-Situation vor dem Tor zum 0:1 ärgerlich, aber das kann ich nicht beeinflussen. Viel mehr ärgert mich, dass wir uns für unsere hervorragende Leistung mit 55 Prozent Ballbesitz und 15 Torschüssen nicht mit Toren belohnt haben. Wenn Brügge aufsteigen will, werden sie daheim besser spielen müssen, als sie in Linz gespielt haben. Wir fahren da hin, und wenn wir das erste Tor machen, dann gibt es einen offenen Schlagabtausch."

"Jetzt erst recht!" lautet also das Motto der Schwarz-Weißen. "Wir haben gezeigt, dass wir Brügge richtig wehtun können. Da ist im Rückspiel noch viel, viel mehr möglich. Die Belgier waren um nichts besser als wir", bestätigte auch Spielmacher Peter Michorl, der das Positive mitnahm. "Die Fans waren unglaublich, als beim Einmarsch die Champions-League-Hymne gespielt wurde, habe ich Gänsehaut bekommen." Vor dem Elfmeter hatte er sich noch mit dem polnischen Schiedsrichter unterhalten. "Er hat mir gesagt, dass die Abseitsstellung nachkontrolliert wird. Das ist natürlich bitter, wenn man im Nachhinein hört, dass es Abseits war und die Entscheidung dennoch nicht korrigiert wurde." Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Reinhold Ranftl nach 19 Sekunden das 1:0 erzielt hätte. "Die Chance muss ich verwerten, ich war leider selber etwas überrascht."

Keine Chance auf Verlegung

Formhalber stellte der LASK gestern bei der Bundesliga den Antrag, das Spiel gegen Rapid zu verlegen, um Chancengleichheit mit den Belgiern zu wahren, die ihre Runde am Wochenende am Dienstag kurzfristig abgesagt hatten. Freilich im Wissen, dass dies in Österreich so kurzfristig nicht umsetzbar ist, weil man sowohl das Einverständnis der Liga als auch von Gegner Rapid benötigt hätte. Und Ismaël ließ sich erst gar nicht auf Spekulationen ein: "Wir sind im Rhythmus, haben in der Vergangenheit rotiert und werden das auch am Samstag so tun, damit am Mittwoch alle Spieler topfit sein werden."

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at