Holland wendete die Niederlage ab

In Perg absolvierte der LASK das zweite Testspiel innerhalb von 24 Stunden, 1040 Zuschauer wollten den Vizemeister in der abd-Arena sehen. Wie tags zuvor fehlte Thomas Goiginger wegen seiner leichten Schambeinentzündung. Diesmal durfte die zweite Garnitur in der ersten Stunde spielen, die restlichen 30 Minuten stand die stärkste Elf auf dem Feld. James Holland machte aus dem 0:1 kurz vor Schluss mit zwei Treffern ein 2:1.

Schnegg zog sich Knöchelverletzung zu

Neuzugang David Schnegg war da schon längst nicht mehr auf dem Feld: Er zog sich eine Knöchelverletzung zu. Damit sind die Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf beim Bundesliga-Auftakt gegen Altach am 28. Juli dahin, sollte Maximilian Ullmann bis dorthin verkauft werden. Mit René Renner hatte sich Schnegg ein Duell um den Platz auf dem linken Flügel geliefert.

LASK - Bohemians Prag 2:1 (0:0)

Tore: Hronek (49.); Holland (89., 90.) Bis 61.: Lawal (46. Turner); Wostry, Celic, Pogatetz; Jelisic, Haudum, Müller, Schnegg (30. Renner); Benko, Meister, Otubanjo

Ab 61.: Turner; Ramsebner, Trauner, Wiesinger; Jelisic (75. Ranftl), Holland, Michorl, Renner; Frieser, Klauss, Tetteh

