Europa League: Der LASK hat gegen Eindhoven alle Trümpfe in der Hand

Kann der LASK morgen in der Fußball-Europa-League gegen Eindhoven ein weiteres Mal über sich hinauswachsen (Linzer Stadion, 18.55 Uhr)? Bei einem Sieg gegen den Tabellenführer wäre der Einzug in das Sechzehntelfinale zum Greifen nah, dank des 0:0 im Hinspiel beim PSV lebt die Chance auf den Aufstieg auch bei einer Niederlage weiter. Die Szenarien:

Sieg gegen Eindhoven: Der LASK gewinnt den direkten Vergleich gegen die Niederländer, für den Aufstieg reicht es, in den verbleibenden Spielen gleich viele Punkte wie der PSV zu holen. Gewinnt der LASK also in der nächsten Runde in Trondheim und verliert Eindhoven gegen Sporting, hätten die Athletiker schon vor der letzten Runde den Aufstieg fixiert. Gleiches gilt, wenn Sporting morgen bei Rosenborg und danach gegen Eindhoven verliert – einen LASK-Sieg bei Rosenborg vorausgesetzt. In allen anderen Konstellationen geht es für den LASK am 12. Dezember im Linzer Stadion gegen Sporting um den Aufstieg.

Remis gegen Eindhoven: Der LASK bleibt im Aufstiegsrennen. Ein Sieg in Trondheim ist Pflicht, das Ergebnis des Parallelspiels entscheidet, welchen Konkurrenten der LASK abfangen kann. Im schlechtesten Fall braucht man fremde Hilfe: Wenn Sporting in Trondheim und gegen Eindhoven gewinnt, sind die Portugiesen durch, die Athletiker bräuchten zum Abschluss gegen Sporting einen Punkt mehr, als Eindhoven gegen Rosenborg macht. In jeder anderen Konstellation geht es gegen die Portugiesen im direkten Duell um den Aufstieg.

Niederlage gegen Eindhoven: Selbst dann ist noch nicht alles verloren, der LASK bräuchte allerdings zwei Siege und fremde Hilfe. Die Niederländer wären dank des direkten Duells aufgestiegen und müssten in der folgenden Runde Lissabon schlagen, um den LASK Schützenhilfe zu leisten. Der LASK muss gleichzeitig in Trondheim gewinnen, damit in der letzten Runde gegen Sporting die Chance auf die K.-o.-Runde lebt.

Gegner steht unter Druck

Um 15 Uhr bestreitet der LASK heute das Abschlusstraining, dreieinhalb Stunden später gewöhnt sich die Mannschaft des PSV Eindhoven an das Linzer Stadion – mit Wut im Bauch und Druck im Gepäck.

Seit den jüngsten vier Pflichtspielen, darunter das 0:0 gegen den LASK in Eindhoven, ist der PSV sieglos, nach dem 2:2 am vergangenen Wochenende gegen Sparta Rotterdam beträgt der Rückstand auf Titelverteidiger Ajax Amsterdam in der niederländischen Liga sechs Punkte.

Der niederländische Teamverteidiger Denzel Dumfries nahm seine Kollegen in die Pflicht: „Wir sind ein großer Klub und müssen diesem Anspruch endlich wieder gerecht werden. Wir müssen als Team auftreten und wieder besser spielen.“

