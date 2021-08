Die LASK-Route: Erst Novi Sad, dann Schottland?

Morgen beginnt die Europareise für den LASK: Nach dem Abschlusstraining (10 Uhr) heben die Athletiker von Hörsching aus zum Auswärtsspiel in der dritten Qualifikationsrunde der Conference League gegen Vojvodina Novi Sad am Donnerstag (19 Uhr) ab. Seit gestern wissen die Schwarz-Weißen auch, wie die Route in die Fußball-Gruppenphase weitergehen würde: Beim Einzug in das Play-off, die letzte Hürde, wäre der Verlierer des Europa-League-Qualiduells Galatasaray gegen St. Johnstone der Kontrahent.

Läuft alles programmgemäß, sollte es der schottische Vertreter aus der 46.970 Einwohner zählenden Stadt Perth werden. Beim Pokalsieger war Ex-ÖFB-Verteidiger Attila Sekerlioglu von 1996 bis 1998 am Ball, der legendäre Sir Alex Ferguson (Titelgarant bei Manchester United) stürmte von 1960 bis 1964 für den FC St. Johnstone, der im 10.673 Fans fassenden McDiarmid Park zuhause ist.

Der türkische Vizemeister Galatasaray sah sich eher in der Champions League, scheiterte aber sang- und klanglos an PSV Eindhoven (1:5/1:2). Gegen St. Johnstone ist das rot-gelbe Star-Ensemble um Kapitän und Torhüter Fernando Muslera (Uru), Radamel Falcao (Col), Ryan Babel (Ned) oder Arda Turan (Tur) zu favorisieren.

Der Fokus des LASK richtet sich zunächst auf Vojvodina. Torjäger Marko Raguz, der beim 1:1 gegen Rapid wegen muskulärer Probleme gefehlt hat, sollte an Bord des Charterfliegers sein. Die Linzer beziehen in Belgrad Quartier und reisen am Matchtag eineinhalb Stunden im LASK-Bus, der schon heute in Richtung Serbien unterwegs ist, nach Novi Sad weiter. Das dortige Stadion Karadjordje entspricht eigentlich nicht den UEFA-Anforderungen, mit einer Sondergenehmigung darf dort trotzdem gekickt werden. (mag/alex)