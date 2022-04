Ab 17.00 Uhr live: LASK will gegen Admira auf Erfolgsspur zurückkehren

Im Duell gegen die Südstädter haben die Linzer die Chance auf Wiedergutmachung, dabei soll auch die clubeigene Rekordserie von zehn Siegen in Folge gegen die Admira nicht abreißen. Trainer Andreas Wieland, der auf den gesperrten Verteidiger Yannis Letard verzichten muss, erwartet von seinen Spielern "hundertprozentige Bereitschaft", nur so könne seine Mannschaft "wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren". In der Qualifikationsgruppe liegt der LASK derzeit auf Platz zwei, einen Punkt hinter Ried sowie einen Zähler vor der Admira auf Rang vier.

Das Spiel im Liveticker: