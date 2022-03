Wieder Remis in Wiener Derby: Rapid gegen Austria endete 1:1

Robert Ljubicic (14.) brachte die Hütteldorfer vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Allianz Stadion in Führung, den Gästen glückte durch Marco Djuricin (28.) der Ausgleich. Damit endete bereits das sechste Derby in Folge mit einem Unentschieden. In der Tabelle der Bundesliga-Meistergruppe fiel die Austria an die dritte Stelle zurück, einen Punkt dahinter rangiert Rapid.

An der Spitze baute Red Bull Salzburg die Tabellenführung auf zwölf Punkte aus. Die "Bullen" setzten sich vier Tage nach dem Triumph im Elfmeterschießen im ÖFB-Cup-Halbfinale auch in der Meisterschaft beim WAC durch, diesmal mit einem klaren Auswärts-4:1 allerdings sehr souverän. Da die Austria nicht voll punkten konnte, stieg Sturm Graz zum neuen ersten Verfolger auf. Die Steirer gewannen zu Hause gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt verdient mit 3:1.