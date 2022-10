Ried erneut Endstation für einen Rapid-Trainer

Bereits beim morgigen Cupspiel gegen die WSG Tirol wird Sport-Geschäftsführer Zoran Barisic auf der Trainerbank sitzen. Es war die einzig mögliche Option, da es bei den de facto führungslosen Wienern aktuell unmöglich ist, längerfristige Entscheidungen zu treffen.

Die Wahl des neuen Präsidenten erfolgt am 26. November. Bis dahin sind Präsident Martin Bruckner und Wirtschafts-Geschäftsführer Christoph Peschek noch interimistisch im Amt. Danach wird wohl Ex-ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz das Präsidentenamt übernehmen. Er ist Teil der Liste rund zum Jahrhundertspieler Steffen Hofmann, der in seiner aktuellen Funktion als Sportkoordinator zumindest morgen ebenfalls auf der Trainerbank des SK Rapid sitzen wird. Barisic: "Aufgrund der Gesamtsituation war es nun an der Zeit, eine Änderung herbeizuführen, und daher habe ich im Sinne des Vereins und des künftigen Präsidiums in Absprache mit Präsident Bruckner entschieden, dass ich nun neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführer Sport auch die Position des Cheftrainers bei den Profis übernehmen werde."

Man kann davon ausgehen, dass Barisic zumindest bis zum Ende der Herbstsaison bleibt. Diese wird aufgrund der Fußball-WM in Katar bereits zwei Wochen vor der Wahl des neuen Rapid-Präsidenten abgepfiffen. Für Rapid war es nicht das erste Mal, dass ein Trainer nach einer Niederlage im Innviertel gehen musste. 2017 musste sich Damir Canadi nach einem 0:3 im Innviertel verabschieden.

Barisics Trainer-Comeback

Zoran Barisic fungierte bereits 2011 interimistisch sowie von 2013 bis 2016 als Chefcoach der Profis. In dieser Zeit wurde Rapid dreimal Vizemeister und nahm zweimal an der Europa-League-Gruppenphase teil. Es folgten Engagements bei Kardemir Karabükspor (2017) und Olimpija Ljubljana (2018), ehe der ehemalige ÖFB-Internationale im Mai 2019 als Sportchef zu Rapid zurückkehrte.