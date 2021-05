LASK-Coach Thalhammer rechnet fix mit Verbleib

Rapid bleibt die zweitstärkste Kraft in der Fußball-Bundesliga. Die Hütteldorfer gingen wie auch 2020 als Vizemeister durch die Ziellinie und waren damit einmal mehr hinter Serienchampion Salzburg das konstanteste Team. Den Ausschlag gab diesmal aber nur das bessere Torverhältnis gegenüber Sturm Graz, die Entscheidung wurde mit einem verdienten 3:0-Heimerfolg über den viertplatzierten LASK am Samstag im Allianz Stadion souverän herbeigeführt.

Die Linzer blieben hinter den Erwartungen zurück. Besonders in der Meistergruppe, in der von zehn Partien nur zwei gewonnen wurden bei fünf Niederlagen - am Ende zwei in Folge - und drei Remis.

"Haben unsere Minimalziele erreicht"

"Die Meisterrunde war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, die Punkteausbeute war nicht gut", war sich Coach Dominik Thalhammer bewusst. Mit Rang vier hat man sich aber eine Europacup-Teilnahme gesichert und zudem im Cup (Finale) und der Europa League (Sechzehntelfinale) aufgezeigt. Auch deshalb rechnet er fix mit einem Verbleib. "Eine Garantie hat man in dem Job nie, aber ich denke, dass wir unsere Minimalziele erreicht haben. Von daher denke ich, dass es gut sein muss", so Thalhammer.

2020 hatten die Linzer ebenfalls erst im Finish eine bessere Platzierung als Rang vier verspielt, Valerien Ismael hatte kurz nach Saisonende den Hut nehmen müssen. Damals wie auch heute gab es Störgeräusche. Aktuell ist es das Disziplinarverfahren des Senat 5 wegen möglicher Verstöße der Linzer gegen das Verbot des Dritteigentums an Spielerrechten. Thalhammer wollte das nicht als Ausrede hernehmen. "Das ist sehr spekulativ, ich glaube nicht, dass das unsere Leistung beeinflusst hat."

Eine neue Baustelle hat sich zudem im Vorfeld der letzten Partie aufgetan, wurde doch Co-Trainer Emanuel Pogatetz, der seinen gesperrten Chef beim 4:0 beim WAC an vorderster Front vertreten hatte, ausgebootet. "Sie können mir glauben, dass ich keine spontane Entscheidung treffe, sondern, dass ich meine Entscheidung sehr bedacht und aus gewissen Gründen getroffen habe", so Thalhammer. Details blieb er schuldig. Die Kicker hoffen darauf, dass "jetzt endlich ein bisschen Ruhe einkehrt", wie Peter Michorl betonte.