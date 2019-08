Bundesliga: Austria-Kantersieg in Mattersburg, Steirer-Derby an Hartberg

Christoph Monschein trat in diesem Drittrundenspiel mit drei Toren in Erscheinung (3., 38., 83.). Den ersten Punktverlust gab es hingegen für Sturm Graz mit einem 0:1 (0:0) im Steirer-Derby in Hartberg. Dario Tadic traf per Elfmeter entscheidend (65.).

Schließlich gab es im Duell von WSG Tirol mit St. Pölten ein 1:1 (1:0). Während die Niederösterreicher nach Erringen ihres zweiten Punktes vor Admira Tabellenvorletzter sind, rangieren die Wattener auf Platz fünf. Die Austria ist Siebenter, Mattersburg Zehnter und die Hartberger unmittelbar vor Sturm Dritter. Tabellenführer Salzburg hatte am Samstag den WAC daheim 5:2 besiegt, der punktgleiche Verfolger LASK bei der Admira 1:0 gewonnen. Rapid feierte einen 2:1-Heimerfolg gegen Altach, ist Sechster.