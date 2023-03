Ausgeforscht: Fußball-Fan mit „Hitlerson“-Trikot ist ein Deutscher

Der Fan, der ein "Hitlerson"-Trikot getragen hat, ist laut Polizeiangaben ein Deutscher. Er hatte ein Lazio-Trikot mit der Aufschrift "Hitlerson" und der Nummer 88 an.

Ein Foto davon verbreitete sich in den sozialen Medien und löste in Italien große Empörung aus. Die 88 ist eine Chiffre in Neonazi-Kreisen und symbolisiert die Buchstaben HH. Der Deutsche konnte anhand von Aufnahmen der Überwachungskameras am Eingang zur Zuschauertribüne identifiziert werden, hieß es in der Mitteilung der Behörden.

Die Sicherheitsbehörden konnten ihn ausfindig machen. Es sei Anzeige erstattet worden. Der Mann ist den Angaben zufolge polizeilich bekannt in Rom: Er soll während eines Derbys im Jahr 2009 auf das Spielfeld des Olympiastadions gestürmt sein und sei damals bereits angezeigt worden.

Außerdem wurden im Zuge der Ermittlungen zwei Rumänen identifiziert, die nach Spielende den Faschisten-Gruß zeigten, also den rechten Arm nach oben streckten. Die Geste ist in Italien als "Saluto Romano" (Römischer Gruß) bekannt. Das sonstige Verhalten und Auftreten der Fans von Lazio Rom sorgte ebenso für Entrüstung. Einige Anhänger hatten während des Spiels auf den Rängen verleumderische und zum Teil antisemitische Gesänge angestimmt, wie diverse Medien berichteten.

