Jubiläumsspiel für Lewandowski

Die Münchner scheinen sich vom 0:5-Cup-Debakel in Mönchengladbach gut erholt zu haben: Am Samstag gewann der Spitzenreiter der deutschen Bundesliga bei Union Berlin 5:2, übrigens mit zwei Toren von Robert Lewandowski, der vor seinem 100. Match in der "Königsklasse" steht. In den 99 Partien zuvor verbuchte der polnische Top-Stürmer 78 Tore und 22 Vorlagen. "Ich hoffe, dass wir schnell unseren Rhythmus finden und alles klar machen", sagte Lewandowski vor dem "Rückspiel" gegen die Portugiesen, die das erste Duell zuhause sang- und klanglos 0:4 verloren hatten.