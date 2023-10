Ibrahimovic: "Sex ist besser, als Tore zu schießen"

Zlatan Ibrahimovic hat eine bewegte Karriere hinter sich – und verrät nun, was er wirklich bereut: Der 41-Jährige wurde in seiner langen Laufbahn zweimal mit einem Wechsel zu einem englischen Topklub in Verbindung gebracht. Doch der Transfer kam nie zustande.

In einem Vorab-Ausschnitt eines Interviews mit dem britischen Journalisten Piers Morgan, das am Donnerstag in voller Länge erscheint, ist zu sehen, wie Morgan sagt: "Es gibt nur eine Sache, die du falsch gemacht hast." Zlatan antwortet und verrät, welchen Fehler er wirklich bereut: "Ich bin nicht zu Arsenal gegangen." Er rechtfertigt sich aber auch: "Ich mache keine Probetrainings."

Der Hintergrund: Ibrahimovic wurde 2000 als 18-Jähriger mit einem Wechsel zum englischen Top-Klub Arsenal in Verbindung gebracht. Damals spielte er noch in Schweden für Malmö. 2016 verriet "Ibra" jedoch bei "Sky Italia", warum der Transfer nicht zustande kam: "Ich bin für ein Treffen mit Wenger nach London gereist, der mich gebeten hat, für die Gunners vorzuspielen. Ich sagte ihm: Ich mache keine Probetrainings: Entweder nimmst du mich oder nicht, ich bin nicht hier, um Zeit zu verschwenden."

Der damalige Arsenal-Trainer Arsene Wenger entschied sich dagegen, "Ibra2 zu verpflichten. Er erklärte bei BBC Sport, dass er die Entscheidung nicht bereue. "Er war ein 17-jähriger Junge, der bei Malmö in der zweiten schwedischen Liga spielte. Keiner kannte ihn."

"Sex ist besser, als Tore zu schießen"

In dem Ausschnitt des Interviews mit Piers Morgan gibt Ibrahimovic zudem weitere spannende Einblicke in seine Karriere. Über Sex sagt er zum Beispiel: "Sex ist besser, als Tore zu schießen. Jeder, der etwas anderes denkt, hat Probleme mit seinem Sex und sollte Hilfe bekommen."

Angesprochen auf seinen ehemaligen Trainer beim FC Barcelona, Pep Guardiola, gab Ibrahimovic folgende Anekdote zum Besten: "Bei unserem ersten Treffen sagte er: 'Denk daran, Spieler kommen hier nicht mit Ferraris her.' Ich brachte meinen verf****** Ferrari."

Ibrahimovic spielte in seiner Karriere unter anderem für Ajax, Juve, Inter, Barça, Milan, PSG und Manchester United. Er wurde fünfmal italienischer, viermal französischer, zweimal niederländischer und einmal spanischer Meister. 2023 beendete er seine Karriere.

