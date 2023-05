Glasner angezählt? „Dann packe ich meine Sachen“

Eintracht Frankfurt ist seit neun Spielen sieglos. Trainer Oliver Glasner steht dennoch nicht zur Disposition - auch wenn das große Ziel Europapokal aktuell in weite Ferne gerückt ist. Der 48-Jährige ist dahingehend wie "immer sehr entspannt": „Wenn jemand der Meinung ist, dass es jemand besser kann als Oliver Glasner, dann wird man es mir sagen. Dann packe ich meine Sachen, und der nächste wird es versuchen", so Glasner nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den FC Augsburg.

Aus der Führungsetage des hessischen Traditionsclubs, der mit dem Coach die Europa League gewann und in die Champions League eingezogen war, gab es bisher keine Hinweise auf eine mögliche Trennung. „Wir müssen jetzt zusammen da durch“, meinte Sportvorstand Markus Krösche. Dabei ist nach dem mageren Remis die Hoffnung, in der Bundesliga noch voranzukommen und es in die Europa League zu schaffen, geplatzt.

Gelingen kann es noch mit dem Gewinn des DFB-Pokals: Dazu muss die Glasner-Elf im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr) beim VfB Stuttgart siegen.

Endspiel für Glasner?

Auch wenn in den vergangenen Wochen immer wieder über das Interesse einiger Top-Klubs am Riedauer berichtet wurde - scheidet er im Pokal gegen Stuttgart aus, könnte ein möglicher Verbleib in Frankfurt nicht mehr in seiner Hand liegen. Zuletzt stand vor allem ein eigens initiierter Abschied von Glasner im Raum. Der Reiz einen internationalen Top-Klub anzuführen sei dem Vernehmen nach da. Der FC Chelsea oder sogar Real Madrid sollen sich mit dem Innviertler beschäftigt haben.

Im bis 2024 datierten Vertrag des Ex-Profis besteht laut diverser Medienberichte eine Ausstiegsklausel, die er bis zu einem bestimmten Stichtag ziehen muss. Demnach bezieht sich der Tag auf das letzte Saison-Pflichtspiel der Eintracht.

