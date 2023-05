Deutscher Teamspieler und TV-Moderatorin trauern um Baby

Schwerer Schicksalsschlag für den deutschen Nationalspieler Jonas Hofmann: Der 30-jährige Mönchengladbach-Profi und seine Verlobte, Sky-Moderatorin Laura Winter, trauern um ihr ungeborenes Baby.

„Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden“, postete Winter am Dienstag auf ihrer Instagram-Seite.

Geschehen ist die Tragödie vor rund einem Monat. Hofmann hatte damals nach dem Derby in Köln (0:0) aus „privaten Gründen“ ein paar Tage beim Training gefehlt, um seiner großen Liebe in München beizustehen.

Seit 2021 sind Hofmann und Sky-Moderatorin Winter ein Paar, vor einem halben Jahr gaben sie ihre Verlobung bekannt.

