Der FC Bayern zeigte sein Champions-League-Gesicht

Zwei Champions-League-Viertelfinal-Schlager, zehn Volltreffer, alles offen für die Rückspiele – Fußball-Herz, was willst du mehr? Während sich Real Madrid und Titelverteidiger Manchester City spektakulär 3:3 (2:1) trennten, erreichte der FC Bayern beim FC Arsenal ein verdientes 2:2 (2:1).

In der deutschen Bundesliga zu 99,9 Prozent von Leverkusen entthront, im DFB-Pokal in der 2. Runde am drittklassigen 1. FC Saarbrücken gescheitert: die Münchner haben nur noch eine Titelchance, aber an diesen Strohhalm namens Champions League klammern sie sich mit Vehemenz.

Nur vier Tage nach der 2:3-Blamage von Heidenheim zeigten die Bayern vor 60.000 Besuchern im Emirates-Stadion zu London, was in ihnen steckt. Beinahe hätte es sogar mit einem Auswärtssieg geklappt, doch Kingsley Coman traf im Finish nur die Stange (90.). Die Entscheidung fällt im Retourmatch am Mittwoch, dem 17. April (21 Uhr), in der Allianz-Arena.

"Wir ziehen das bis zum Ende durch, ich werde alles bis zum letzten Spiel geben und weiß auch, was wir leisten können", hatte der im Mai abtretende Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel vor dem Anpfiff betont und seine Elf an vier Positionen verändert. Vor allem die Hereinnahme von Leroy Sané erwies sich als Glücksgriff.

Der DFB-Nationalspieler schaltete beim Stand von 0:1 – Bukayo Saka hatte Arsenal in Führung gebracht (12.) – nach einem schlampigen Pass von Gabriel blitzschnell, passte in den Lauf von Leon Goretzka, der wiederum ideal Serge Gnabry bediente – 1:1 (18.). Nach einer halben Stunde sollte Sané zum Solo ansetzen und nur durch ein Foul von William Saliba im Strafraum gestoppt werden. Den glasklaren Elfmeter verwandelte Ex-Tottenham-Stürmer Harry Kane – von einem gellenden Pfeifkonzert begleitet – souverän zum 2:1 (32.).

Das gefiel auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der im zentralen Mittelfeld gewohnt kampf- und laufstark agierte. Nach rund einer Stunde erhöhte Arsenal den Druck und belohnte sich mit dem Ausgleich, der auf das Konto von "Joker" Leandro Trossard ging (76.).

Fast zeitgleich gelang Reals Federico Valverde in Madrid nach 0:1- und 2:3-Rückstand das 3:3 (79.).

Am Mittwoch (21 Uhr, Servus TV, Sky, DAZN) empfängt Atletico Madrid Borussia Dortmund, Paris SG erwartet den FC Barcelona.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.