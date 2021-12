David Alaba ist erneut Corona-positiv

Der 29-Jährige wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, teilte sein Verein Real Madrid am Dienstag mit. Vor zwei Tagen hatte Österreichs Top-Export beim 0:0 des spanischen Tabellenführers gegen Cadiz durchgespielt. Für Alaba ist es bereits die zweite Infektion im heurigen Jahr. Ende Juli wurde er kurz nach seinem Wechsel zum Rekordmeister ebenfalls positiv getestet.

Damit fehlt auch Albaba am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Athletic Bilbao. Wegen mehrere coronabedingter Ausfälle ist Trainer Carlo Ancelotti zum Experimentieren gezwungen. Eventuell werde er vom zuletzt erfolgsbringenden 4-3-3-System abrücken müssen, erklärte der Italiener am Dienstag. Die Madrilenen führen die Tabelle sechs Punkte vor Sevilla an, haben allerdings ein Match mehr als die Andalusier absolviert.

"Wir haben keinen rechten Flügel zur Verfügung und das ist das einzige, was mich zu einem Systemtausch auf 4-4-2 veranlassen könnte", sagte Ancelotti. Er schließe aktuell fast nichts mehr aus. "Wir müssen bis zum Spieltag warten." Neben Alaba fallen auch Isco, Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale und Andrij Lunin nach positiven Coronatests aus. Zudem fehlen beim Gastspiel im Baskenland der verletzte Dani Carvajal und Mittelfeldspieler Casemiro aufgrund einer Gelbsperre.