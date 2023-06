Borussia Mönchengladbach stellt neuen Trainer vor

Der 44 Jahre alte Schweizer folgt auf Daniel Farke und erhält beim deutschen Fußball-Bundesligisten einen Dreijahresvertrag. Seoane hatte zuletzt bei Bayer Leverkusen gearbeitet und war dort Anfang Oktober von Xabi Alonso abgelöst worden.

In Gladbach soll er nun den anstehenden Umbruch begleiten und gestalten.

"Gerardo Seoane hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Posten erfolgreich gearbeitet. Er ist ein junger, aber doch schon erfahrener Trainer, der zu unserem Fußballansatz passt", wird Gladbachs Sportchef Roland Virkus in einer Vereinsmitteilung am Dienstag zitiert. Wie schon im Vorjahr belegte Gladbach in der Liga den zehnten Platz.

Neben der Berufung eines neuen Cheftrainers präsentierte die Borussia mit Nils Schmadtke auch einen neuen Sportdirektor. Der 34 Jahre alte Sohn des neuen Liverpool-Sportdirektors Jörg Schmadtke arbeitete zuletzt als Leiter der Scoutingabteilung beim VfL Wolfsburg.

